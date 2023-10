Abel indica 'fogo amigo' e reclama de vazamento de informações no Palmeiras

Hoje, somos vítimas de todo sucesso, de toda a expectativa e agora temos temos que aguentar as críticas. Todos temos coisas boas e más, o futebol brasileiro é muita emoção, é difícil, mas agora é aguentar as críticas. O clube tem responsabilidade, opta por ser muito direitinho, mas essa não é minha parte, minha parte são os resultados, tenho de assumir todo e qualquer resultado. Esta temporada começou a ser preparada no ano anterior, durante o ano temos reuniões para entender as necessidades minhas e do clube, mas não posso mentir quando olhamos para todos que saíram. Nós perdemos muita maturidade e peso, no final temos de pensar sobre isso

Parada para Data Fifa

O Palmeiras só volta a campo daqui a 10 dias, contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão. A parada da Data Fifa foi comemorado por Abel, que chamou atenção ao cansaço mental e físico dos jogadores após a eliminação na Libertadores para o Boca Juniors.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.