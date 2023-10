Abel parece perto do seu limite no Palmeiras, diz Arnaldo Ribeiro

O jornalista Arnaldo Ribeiro afirmou no Posse de Bola que o Palmeiras de Abel Ferreira parece ter chegado no limite. Segundo ele, a temporada 2024 será de reformulação no Alviverde.

'Esse time de Veiga e Rony chegou no limite': "A gente ainda não consegue prever se o Abel será, como foi nesses anos de sucesso, capaz de promover essa reformulação no Palmeiras para 2024. Evidentemente, esse time, o time do Weverton, do Veiga, do Rony, chegou no limite dele. Esses jogadores chegaram no limite e, curiosamente, para mantê-los, o Palmeiras renovou seus contratos e transformou-se na segunda maior folha de pagamento do país tendo poucos jogadores".

'Abel muitas vezes parece perto do seu limite': "Os poucos jogadores do Palmeiras custam muito caro para o clube, então não será simples fazer essa reformulação. Além dos jovens, que vão entrando e saindo, lembrando que o Endrick só fica até o meio do ano, vai ser um trabalho diferente, que o Abel até hoje não fez. Veremos se ele é capaz de fazer e também se ele tem motivação para fazer, porque me parece também muitas vezes perto do seu limite o Abel, nas entrevistas e tudo mais".