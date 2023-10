Tiquinho explica razões para o fracasso de Lage no Botafogo

O Botafogo voltou a vencer - e com ótima atuação diante do Fluminense, por 2 a 0 - após um jejum de cinco jogos. Tiquinho Soares, autor do segundo gol do Glorioso, reconheceu que o time não rendeu com o recém-saído Bruno Lage e explicou os motivos.

"Infelizmente, com o outro treinador não conseguimos impor o que ele queria", afirmou Tiquinho, que fez um belo gol de cobertura e abriu vantagem na artilharia do Brasileirão.

O resultado levou os alvinegros a 55 pontos, aumentando a ótima vantagem na liderança da competição. O centroavante aproveitou a vitória para ressaltar a união do elenco.