Rennes x PSG: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

Rennes e PSG se enfrentam hoje (8), às 15h45 (de Brasília), no Roazhon Park, pela oitava rodada do Campeonato Francês.

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O PSG foi goleado pela Champions e é o quinto colocado do Francês. O clube tem 12 pontos no campeonato nacional, e vem de empate com o Clermont.