Pontinho contra o Flamengo faz crise virar esperança no Corinthians

O pontinho conquistado evitou que a sombra do Z4 ficasse ainda maior. O Corinthians foi para 31 pontos e está em 12º, mantendo a distância da zona da degola em quatro pontos. O resultado ante um adversário poderoso freou a crise que teve início com a demissão de Vanderlei Luxemburgo e a queda na semi da Sul-Americana.

Lucas Veríssimo, do Corinthians, no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

A Fiel Torcida apoiou os jogadores do início ao fim. A arquibancada fez o de sempre e empurrou o time durante todo o jogo, aumentando os cantos após o gol do adversário e inflamando a atmosfera depois do gol do Corinthians.

Fora do campo, a situação é diferente. A Gaviões, principal organizada do clube, realizou um protesto contra a diretoria antes da partida. Além da falta de conquistas esportivas em mais um ano, pesa nessa equação o cenário político que fica mais efervescente com a proximidade das eleições no clube. Uma derrotsa certamente faria o ambiente ficar ainda mais pesado.

O resultado também manteve a série de invencibilidade em casa, uma das poucas forças do time na temporada. O Corinthians não perde em seus domínios há 13 jogos, desde o início de julho.

Fator Mano

Técnico Mano Menezes, do Corinthians, durante partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Mano Menezes está com moral. Ele foi aplaudido quando teve seu nome anunciado no estádio antes de a bola rolar, diferentemente de seu antecessor, Luxemburgo, que foi vaiado em seus últimos jogos à frente da equipe.