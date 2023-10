Palmeiras x Santos: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Já o Santos chega embalado para o clássico. O Peixe vem de duas vitórias muito importantes na briga para permanecer na Série A, contra Bahia e Vasco.

No confronto do 1º turno, na Vila Belmiro, a partida terminou empatada em 0 a 0.

O Palmeiras manda o jogo na Arena Barueri por conta de shows do cantor The Weeknd no Allianz Parque nos dias 10 e 11.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Piquerez, Murilo, Gómez e Mayke; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Kevin, Endrick e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Santos: João Paulo; Joaquim, Messias e João Basso; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.