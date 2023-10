Palmeiras tem Endrick, e Santos promove estreia para clássico; veja times

O bom desempenho de Kevin e Endrick no segundo tempo da partida contra o Boca Juniors fez com que Abel Ferreira decidisse iniciar a partida com ambos formando o trio de ataque ao lado de Rony.

A mudança na formatação do ataque também mexeu com a lateral direita, com Mayke retornando para o setor e deixando Marcos Rocha como opção no banco de reservas.

Pelo lado santista, o time tem quatro desfalques por suspensão: Rodrigo Fernández, Lucas Lima, Dodô e Soteldo.

Deles, somente Fernández não seria titular no clássico. Por isso, o Peixe promoveu a estreia de Alfredo Morelos.