Palmeiras x Caracas: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina

Os dois primeiros colocados de cada grupo — a competição tem quatro grupos com quatro times — avançam para as quartas de final.

Corinthians e Internacional são os outros representantes brasileiros na competição. O Palmeiras é o atual campeão.

Palmeiras x Caracas

Data: 8 de outubro de 2023, às 17h (de Brasília)

Local: Pascual Guerrero, em Santiago de Cali (COL)

Transmissão: SporTV (TV fechada), BandSports (TV fechada), canal Goat (Youtube) e canal Nosso Palestra (Youtube)

