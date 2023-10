Palmeiras: Três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Motivos para acreditar na vitória

Palmeiras não perde para o Santos há quase quatro anos. A última vitória do Peixe contra o Verdão aconteceu no dia 19 de outubro de 2019, pelo Brasileirão — o Alvinegro praiano venceu por 2 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Gustavo Henrique e Marinho.

Foco total no Campeonato Brasileiro. Com a eliminação para Boca na Libertadores, o Palmeiras só tem o Brasileirão para concentrar suas energias. O time de Abel Ferreira ainda tem chances de título e persegue o Botafogo.

Elenco e comissão técnico acreditam no título do Brasileirão. O UOL apurou que internamente o Palmeiras ainda sonha com a conquista do Brasileiro para dar uma resposta ao torcedor após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores.

Motivos para desconfiar

Santos vem de momento embalado. O Peixe vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão, contra Bahia e Vasco, e quer o terceiro triunfo contra o Palmeiras para se afastar ainda mais da briga para não cair para a Série B.