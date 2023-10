Lúcio Flávio dá méritos ao grupo por vitória e exalta 'família' do Botafogo

Dentro do que observamos, sabíamos que viriam com a melhor equipe possível, titular. Temos com características jogadores rápidos pelo lado do campo, que têm o potencial de recuperarmos a bola e eles serem aproveitados em condição de rápido. E deu muito certo.

Tiquinho: importância dele no campeonato

O Tiquinho é o artilheiro. Muito importante para o Botafogo. É um jogador que passou por lesão, no fim do primeiro turno, e é natural ficar afastado. Qualquer jogador que se lesiona leva tempo para voltar a ter a condição natural dele. A escolha em relação ao jogo do Goiás o próprio Bruno deu explicações daquilo que entendia no momento. Não só o Tiquinho, mas todos os jogadores são importantes. É um grupo que faz algo histórico dentro do Botafogo, acredito muito no trabalho e no potencial do questão desenvolvendo e vão manter até o final da competição.

No gol, todos abraçaram o Tiquinho. O fator família quase foi rompido neste último mês?

No futebol, precisamos fazer com que as pessoas entendam que todos são importantes. Quando falamos em família, é porque passamos muito mais tempo do cotidiano com as pessoas que trabalhamos, e precisamos fazer o ambiente ser o melhor possível. Fazer com que entendam que um precisa do outro. Em momentos um não estará bem, e o que está na situação boa vai chamar, vai puxar. É fazer com que isso não se perca. Eles nunca deixaram de acreditar, de trabalhar. E precisamos fazer com que permaneçam com o foco e a intensidade.

Conversa com Júnior após a substituição