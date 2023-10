Inter x Grêmio: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Brasileiro

Inter e Grêmio se enfrentam no clássico Gre-Nal 440, hoje (8), às 16h, no Beira-Rio. A partida vale pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo terá transmissão da Globo, na TV aberta, para o Rio Grande do Sul, e do Premiere no sistema de pay-per-view. O Placar UOL acompanha a partida em tempo real.

O Colorado tenta se recuperar da desclassificação na Libertadores ao perder para o Fluminense, de virada, por 2 a 1. No Brasileiro, o time vermelho luta para se afastar da zona de rebaixamento.