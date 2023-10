Fluminense x Botafogo: onde assistir e horário do jogo do Brasileiro

O Alvinegro, por outro lado, será comandado pelo técnico Lúcio Flávio, que terá o ex-zagueiro Joel Carli como auxiliar.

O português Bruno Lage foi demitido após o empate com o Goiás, que aconteceu na última segunda-feira.

O Glorioso tenta afastar a crise para voltar a disparar na liderança do Brasileiro. A equipe não vence há quatro jogos no torneio, com três derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André, Ganso, Arias e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Junior Santos, Tiquinho e Victor Sá. Técnico: Lúcio Flávio