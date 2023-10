Gostou, Tite? O que o Flamengo mostrou de bom e de ruim para o técnico

Muito perto de fechar com o Flamengo, Tite assistiu ontem seu provável novo time empatar com o clube que o idolatra. A atuação do Rubro-Negro contra o Corinthians mostrou alguns pontos positivos e outros que podem preocupar o treinador quando assumir o cargo.

O que o Fla mostrou de bom

Imposição em campo: O Fla não se intimidou na casa do Corinthians e controlou as ações da partida, mesmo com a pressão característica da Fiel. Comandados pelo interino Mário Jorge, os jogadores ditaram o ritmo: pressionaram a saída de bola, fecharam os espaços para o adversário e se soltaram em campo.