Inter e Grêmio escalados com força máxima para clássico no Beira-Rio

Após a eliminação da Copa Libertadores, o Inter volta suas forças para o Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem apenas dois pontos de frente para o 17º colocado, que é o Santos.

Classificação e jogos Brasileirão

Por isso, o técnico argentino coloca o melhor Inter possível para o clássico ao lado da torcida. O único desfalque é Hugo Mallo, que cumpre suspensão por cartão vermelho na última rodada.

Já pelo lado Tricolor, o objetivo é manter o time vivo na briga com o Botafogo. O Grêmio começa a rodada na terceira posição, um ponto atrás do Red Bull Bragantino e oito atrás do Alvinegro.

JP Galvão já era dúvida, por ter sentido um desconforto na virilha. Assim, a entrada de Ferreira no ataque era esperado. Na zaga, a dupla veterana, com Kannemann e Geromel segue.