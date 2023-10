Diniz escala Marlon na zaga do Flu; Di Plácido volta aos 11 do Botafogo

Líder do campeonato, com 52 pontos, o Botafogo vem de uma sequência ruim — com três derrotas e um empate — e quer voltar a abrir uma boa vantagem no topo da tabela. Já o Flu é o sexto, com 41 pontos, e busca se manter na parte de cima da tabela para não correr riscos de encerrar a temporada sem uma vaga na próxima Libertadores.