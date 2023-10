Diniz diz o que pretende fazer no Fluminense até a final da Libertadores

"A ansiedade é uma coisa que conseguimos administrar focando no presente", completou.

Análise sobre o clássico

Questionado sobre como percebeu a postura impetuosa e mais agressiva do Botafogo, que em dois minutos liquidou a partida, Fernando Diniz garantiu que tudo estava dentro do previsto: os alvinegros jogaram com seu padrão, bem como os tricolores.

"Não teve surpresa nenhuma. Tudo o que o Botafogo fez foi de jogada vertical, característica deles, mereceram a vitória. Eles tiveram mais intensidade, principalmente nos 30 primeiros minutos, que definiram o resultado", avaliou o comandante do Flu.

Neste momento, o Fluminense ocupa a sexta posição da Série A, com 41 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada. O time volta a campo no dia 19, quinta-feira, quando recebe o Corinthians no Maracanã.

Confira outras respostas de Fernando Diniz

Pretende revezar o time nos próximos jogos?