Cano elogia torcida do Flu após derrota e lamenta falhas: 'Marcamos mal'

A derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Botafogo, claramente superior durante toda a partida, não foi o bastante para impedir a torcida tricolor de apoiar o time até o apito final no Maracanã. Artilheiro do Flu, Germán Cano reconheceu e elogiou os tricolores.

"A gente vem apoiar e isso é importante para nós, porque chegamos na final da Libertadores e somos um dos melhores da América do Sul", afirmou o argentino.

Cano reconheceu que as falhas defensivas foram determinantes para o tropeço no clássico diante dos líderes do Brasileirão.