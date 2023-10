Vasco x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Já o Vasco foi goleado pelo Santos em confronto direto contra o rebaixamento na última rodada e voltou a entrar na zona de rebaixamento.

Classificação e jogos Brasileirão

Os dois clubes estão separados por oito pontos na tabela. O São Paulo é o 10º, com 34 pontos, o Vasco é o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 26.

Vasco x São Paulo - Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro.

Data e horário: 07/10/2023 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

SÃO PAULO: Rafael, Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Wellington Rato; Lucas e Luciano. Técnico: Dorival Júnior