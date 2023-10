Vasco: Léo exalta apoio da torcida no jogo e diz entender vaias após empate

O empate em casa com o São Paulo em 0 a 0 não deu ao Vasco a garantia de que o time encerrará a 26ª rodada do Brasileirão fora do Z4, como está hoje (7), em 16º.

O capitão Léo, ciente do momento difícil, disse entender as vaias da torcida após o apito final.

"Só agradecer ao torcedor pelo que tem feito, todo jogo tem apoiado, lotado [o estádio]. Temos que pegar esse lado bom do apoio, e a cobrança num clube como o Vasco é natural", afirmou o zagueiro.