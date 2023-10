Com desfalques, Dorival escala James no São Paulo contra o Vasco

Vasco e São Paulo se enfrentam hoje (7), em São Januário, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O Vasco vai a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo, Maicon e Piton; Pec, Paulinho, Praxedes, Zé Gabriel, Marlon Gomes e Vegetti.

Com o desfalque de Medel, Ramón Díaz escalou Maicon na zaga. No meio, Marlon Gomes venceu a disputa interna com Payet, que ficará no banco. Os reservas de Ramón serão Ivan, Pumita, Alex Teixeira, Jair, Sebastian, Payet, Luca Orellano, Figueiredo, Miranda, Zé Vitor, Serginho e Matheus Carvalho.