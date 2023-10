Três motivos para acreditar na vitória do São Paulo e dois para desconfiar

Sequência do time titular: Sem outras competições, Dorival Junior não precisa mais poupar o time. Assim, a equipe terá força máxima novamente no Brasileiro. Quando ainda dividia atenções com a Copa do Brasil e a Sul-Americana, o time chegou a oito jogos sem vencer, mas a situação mudou.

Adversário pressionado: O Vasco ensaiava uma reação, mas vem de uma dura goleada e voltou ao Z4. Depois de emendar três vitórias consecutivas, o Cruzmaltino perdeu o confronto direto para o Santos por 4 a 1 e agora vê a sombra da zona do rebaixamento aumentar.

Campanha como visitante: O São Paulo até venceu seu último jogo fora de casa, na final contra o Flamengo, mas os resultados recentes longe do Morumbi não foram bons. O time passou por um jejum de sete jogos como visitante.

Artilheiro suspenso: Autor dos dois gols no Majestoso, Calleri levou o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Vasco. Sem a principal referência na frente, Luciano deve ser o titular e Pato pode voltar a ter oportunidade. O atacante foi novamente relacionado após ter ficado fora dos três últimos jogos.