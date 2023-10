Técnico do Bragantino despista sobre renovação e impõe foco no Brasileirão

No momento, a vontade do treinador é continuar a caça ao Botafogo, líder do Brasileirão. O Massa Bruta se encontra na segunda posição com 45 pontos, sete a menos que a equipe carioca.

Claro que as ambições desportivas e o dinheiro são fatores que importam, mas que não consigo controlar, por isso quero viver o aqui e o agora, ao dia a dia, treino a treino e jogo a jogo. As eliminações do Paulistão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana abalaram-nos, mas libertaram-nos. O plantel está empolgado, as pessoas que trabalham aqui também.. o que temos de fazer é continuar trabalhando forte para estarmos preparados. Caixinha, ao jornal A Bola

O que mais Pedro Caixinha disse

Críticas e adaptação. Aqui (no Brasil) também já fui chamado de burro muitas vezes, os estrangeiros somos nós, temos de nos adaptar sem deixar jamais de dar algo da nossa identidade. Quando cheguei ao México também não entendi a cultura, a realidade. Só depois de ler o livro "Labirinto da Solidão" fui perceber melhor o povo e o país. No Brasil falamos a mesma língua, temos relações históricas imensas, mas há coisas culturais que temos de esforçar para aprender.

Lema. Um dos nossos lemas é: "temos a bola, atacamos ao gol, não temos a bola, atacamos a bola". Segundo os dados recolhidos, somos a equipe que mais recupera a bola no campo adversário e a equipa que mais faz arremates ao gol. Também gosto de sentir que tenho um onze base, um onze titular, mas nem sempre tem sido possível por causa de lesões e punições.

Rodagem na zaga. Jogamos num 4-3-3, com o goleiro Cleiton, Aderlan à direita, às vezes tem jogado o Hurtado, e o Juninho Capixaba à esquerda. Mas as lesões e punições atingiram-nos sobretudo no centro da defesa: já usámos oito duplas. Natan foi o Napoli, houve lesões do Eduardo e do Cipriano, mas agora nos últimos jogos conseguimos estabilizar com o equatoriano Leo Realpe ao lado da nossa referência, o Léo Ortiz.