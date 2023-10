Sem Neymar, Al-Hilal bate Al-Akhdoud com facilidade pelo Saudita

No final do primeiro tempo, os anfitriões ainda perderam Al-Rubaie, que levou cartão vermelho já nos acréscimos, o que dificultou ainda mais a situação do time.

Com o desfalque de Neymar, que foi acompanhar o nascimento da filha Mavie, em São Paulo, o Al-Hilal não sentiu falta do craque. Mesmo com muitas chances perdidas, o time não sofreu e foi superior durante todo o jogo, fora de seus domínios.

O primeiro gol, aos 10 minutos da etapa inicial, saiu de uma jogada brasileira. Malcom recebeu perto da entrada da área e achou um belo passe para Michael, à direita do gol, mandando rasteiro em um chute cruzado.

Antes do 2 a 0, o Al-Hilal ainda teve um gol de Mitrovic anulado por impedimento. Mas, finalmente, aos 26 do segundo tempo, o time de Jorge Jesus ampliou com Milinkovic. Em contra-ataque pela esquerda, Mitrovic recebeu já dentro da área, limpou para o chute, mas preferiu servir o colega, que não desperdiçou e marcou o segundo.

Os visitantes ainda ameaçaram o gol do Al-Akhdoud chegando perto do terceiro gol mais de uma vez, sem deixar os adversários responderem. Mas foi com um pênalti que o 3 a 0 veio.

Em ótima jogada de Aldawsari, o jogador foi derrubado antes de conseguir finalizar, ja na cara do gol e o juiz marcou a penalidade. O próprio Aldawsari bateu, mas parou na defesa de Paulo Vitor, que espalmou e viu Milinkovic aproveitar o rebote e sacramentou a vitória tranquila.