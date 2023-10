'Quando não ganha, importante é não perder', diz Lucas após empate do SPFC

Sair de São Januário sem os três pontos, sobretudo considerando as chances perdidas no primeiro tempo, não foi o resultado ideal do São Paulo para Lucas. Porém, ele sabe que poderia ter sido pior.

"A gente podia sair com um resultado um pouco melhor. Mas, quando não consegue ganhar, o importante é não perder. Voltamos pra São Paulo com um ponto", destacou o são-paulino.

O camisa 7 viu nas arquibancadas e na atual situação do Vasco os principais problemas enfrentadas em São Januário.