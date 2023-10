Ibrahimovic critica jogadores que aceitaram propostas da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané e Roberto Firmino, por exemplo, foram alguns que aceitaram a proposta dos clubes sauditas.

Ibrahimovic ainda comparou a situação com a proposta recebia por ele para jogar na Arábia Saudita.

Para ele, quando se está em um momento bom, não faz sentido encerrar a carreira em clubes 'inferiores'.

Temos de ser lembrados pelo nosso talento, não pelo que ganhamos. Também tive uma proposta da China. Também tive uma proposta da Arábia Saudita, mas penso que alguns jogadores que atingem um determinado nível têm de parar no palco principal. Não se pode ir para um palco inferior e terminar a carreira de outra forma

As transferências para a Arábia Saudita começaram a ganhar força no ano passado, quando Cristiano Ronaldo acertou com o Al-Nassr.

Esse negócio fez com que diversos atletas também seguissem os mesmos passos, devido às ofertas milionárias e condições apresentadas.