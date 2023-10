Corinthians tem Renato Augusto, e Gabigol segue no banco do Fla; veja times

No Timão, Renato Augusto volta a ser titular no Brasileirão após começar as últimas rodadas no banco. Na última terça-feira, na eliminação do time da Copa Sul-Americana, o camisa 8 já havia começado jogando.

A novidade no Flamengo é a repetição da escalação após 40 jogos. Nas 39 partidas da era Jorge Sampaoli, o Rubro-Negro não repetiu o time uma vez sequer. Agora, no segundo jogo sob o comando do interino Mário Jorge, o time entra em campo com a mesma formação que venceu o Bahia na última rodada.

Gabigol e Arrascaeta ficam como opção entre os reservas mais uma vez no Flamengo. O atacante brasileiro já havia ficado no banco no jogo contra o Tricolor baiano. O meia uruguaio se recuperou de lesão na coxa esquerda, mas ainda está fisicamente longe dos 100%.

O Flamengo tem 43 pontos, é o 5º colocado do Brasileirão e pode dormir na vice-liderança se vencer em Itaquera. O Corinthians é 13º e tem 30 pontos, apenas três a mais que o Santos, primeiro time na zona de rebaixamento.

