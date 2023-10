Corinthians: Dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

O Corinthians perdeu apenas uma vez nos últimos 19 jogos na sua casa. Mesmo com desempenho irregular na temporada, o Timão se mantém competitivo na arena.

O Corinthians pode ter rendimento melhor após mais treinamentos com Mano Menezes, que chegou e já teve de lidar rapidamente com os duelos diante de São Paulo e Fortaleza.

Motivos para desconfiar

O Corinthians foi eliminado na semifinal da Sul-Americana para o Fortaleza e pode sentir a frustração de só ter o Brasileirão pela frente. A torcida protesta, e o duelo com o Flamengo é decisivo para se afastar da zona do rebaixamento e sonhar com voos mais altos na competição.

O Flamengo deve ter Arrascaeta como titular. O meia uruguaio está recuperado de problema muscular e reforça a equipe do interino Mário Jorge enquanto o Rubro-Negro espera por Tite.

