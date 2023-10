Romero é quem mais defendeu pênaltis no mundo desde sua chegada ao Boca

Sergio Romero em pênaltis pelo Boca Juniors:



23 pênaltis enfrentados

12 defesas de pênalti (!)

52% pênaltis defendidos (!)



? Goleiro com mais pênaltis defendidos no mundo na nossa base de dados no período.



? Venceu 4/4 disputas com 2 pênaltis defendidos em cada.



