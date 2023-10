Por que Botafogo confia em Lúcio Flávio e Carli na reta final do Brasileiro

A ideia é que não haja uma nova ruptura, em que seria necessário uma nova adaptação, algo natural com a chegada de um novo treinador.

Assim, a cúpula espera respostas em um espaço de tempo mais curto, e avalia que o ex-meia possa fazer a equipe repetir o desempenho que a levou ao topo da tabela com vantagem.

O papel de Carli também é visto como importante no vestiário. O ex-capitão alvinegro é tido como alguém com características que podem auxiliar no ânimo e empolgação do grupo.

Ele se aposentou dos gramados justamente no último jogo de Castro à frente do Botafogo e assumiu cargo na base do clube.

Neste cenário, o Glorioso vê pontos positivos para esta reta final. O time está sete pontos na frente do vice Red Bull Bragantino.

O que mudou?

A demissão de Bruno Lage aconteceu na noite da última terça-feira, dia seguinte ao empate com o Goiás, no Nilton Santos.