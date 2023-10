'Parece que Abel Ferreira chegou ao limite', afirma Luís Rosa

O comentarista Luís Rosa disse no Fim de Papo que o técnico Abel Ferreira pode ter chegado ao seu limite no comando técnico do Palmeiras.

Nas entrelinhas nas entrevistas ele demosntra que está descontente, está de saco cheio. Não precisa demitir o treinador, mas faz um acordo, para o bem da instituição, porque não fazer uma renovação geral. Ele não vai receber 3 ou 4 jogadores. É com isso que vai. Eu não demitira, não colocaria a culpa exclusivamente nele, mas tem que chegar em um ponto se ele quer. Ele fala 'é difícil, pressão, família...' Luís Rosa

'Foi avisado durante o ano', diz Luís Rosa sobre eliminação do Palmeiras