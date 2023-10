Neymar e Biancardi posam com filha recém-nascida: 'Chegou para completar'

Neymar e Bruna Biancardi compartilharam as primeiras fotos com Mavie, que nasceu hoje. Ela é a segunda filha do jogador, que também é pai de Davi Lucca, de 12 anos.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda filha! Você já é muito amada.. Obrigada por ter nos escolhido", escreveram nas redes sociais. Bruna Biancardi fez a publicação inicialmente sozinha, mas apagou na sequência e repostou em colaboração com o jogador.