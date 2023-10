Nasce filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas.

O relacionamento do casal

Neymar e Biancardi passaram por momentos conturbados no último mês. Em setembro, Bruna se manifestou nas redes sociais sobre uma suposta traição de Neymar e disse estar "mais uma vez decepcionada".

"Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu Biancardi no Instagram.