Nacional x Inter: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores feminina

Na temporada 2023, as Gurias Coloradas foram eliminadas do Brasileirão pela Ferroviária nas quartas de final. Atualmente, o time disputa o Campeonato Gaúcho Feminino e está em terceiro lugar, atrás de Grêmio e Juventude.

O Nacional tem 100% de aproveitamento no Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio. São quatro jogos com quatro vitórias. A equipe já venceu o Apertura no início do ano.

Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali (COL)

Data e hora: 06/10/2023

Transmissão: Bandsports, PlutoTV e Canal Goat