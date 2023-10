Mauro Cezar: Palmeiras está muito bem eliminado, não jogou para ser campeão

Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que o Palmeiras mereceu a eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. O colunista do UOL lembrou que o Alviverde não venceu nenhum jogo no Allianz Parque nos duelos de mata-mata do torneio.

'Não podemos ficar com o recorte só de uma partida': "Foram dois jogos. Na Bombonera, o Boca buscou a vitória praticamente o jogo todo e o Palmeiras não jogou praticamente nada, só se defendeu, criou muito pouco. A gente não pode ficar com o recorte só de uma partida, mata-mata é jogo em casa e jogo fora. Na Argentina, o Boca encurralou o Palmeiras, buscou a vitória e merecia vencer, e ontem foi o contrário, mas o Boca não foi competente na Argentina e o Palmeiras não foi competente ontem, os dois não tiveram capacidade".

'O Palmeiras está muito bem eliminado da Libertadores': "Aliás, já estava desenhado que seria empate, os dois empatam muito, o Palmeiras não ganhou em casa do Atlético-MG, do Deportivo Pereira e nem do Boca, o Palmeiras não venceu nenhum jogo nesse mata-mata jogando em seu estádio. Ganhou do Pereira por 4 a 0 fora e ganhou do Atlético de 1 a 0 em Belo Horizonte, mas em casa não ganhou de ninguém, está reclamando de que o Palmeiras? Está muito bem eliminado o Palmeiras da Libertadores, não jogou para ser campeão de nada e não está jogando bola há muito tempo, mas as pessoas falam com mimimi em relação a isso. Não está ganhando de ninguém".