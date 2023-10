Mano aposta em seu talento para montar elencos para reformular Corinthians

O Timão também quer ficar com Renato Augusto, porém, os problemas físicos recentes e o alto salário deixam o clube em dúvida sobre o custo-benefício.

Outra incerteza é Ruan Oliveira, que está emprestado jao Metropolitano. O meia perdeu espaço no elenco e precisaria ser comprado.

No mais, todos esses devem sair: Gil, Cantillo, Giuliano e Maycon. Fábio Santos está perto de anunciar a aposentadoria.

Paulinho também tem contrato até dezembro, mas a lesão no joelho obriga o Corinthians a mantê-lo. Há também a ideia de antecipar o fim do contrato de Rafael Ramos, que vai até junho.

Quem pode chegar?

O Corinthians já começa a olhar atletas com contrato perto do fim no mercado e detectar possíveis reforços.