Jornalista é retirado pela polícia por suposto ato racista no Allianz

O argentino foi levado pela polícia e prestou depoimento no Jecrim (Juizado Especial Criminal) acompanhado de representantes do consulado da Argentina. A polícia vai analisar as imagens do Allianz Parque para confirmar se houve ou não ato racista.

O delegado Cesar Saad afirmou que instaurou inquérito policial para investigar o caso. Torcedores do Palmeiras mostraram uma banana que foi lançada na direção deles, mas as autoridades não conseguiram confirmar de onde a fruta foi atirada.

Ainda estamos tomando medidas. Ao término da partida, na tribuna de imprensa, jornalistas argentinos começaram a comemorar a vitória do Boca e houve incidente com torcedores do Palmeiras. Tem vídeo exibido uma banana, mas imagens das câmeras e testemunhas não conseguiram vislumbrar o momento ou por quem a banana foi atirada. Instauramos inquérito policial e vamos investigar. Cesar Saad, delegado

Outro caso

Um outro torcedor do Palmeiras afirmou que um dirigente do Boca teria feito gestos de macaco em sua direção. O brasileiro fez a descrição física do homem em questão e deu depoimento no Jecrim.

O delegado afirmou que também está tentando identificar o indivíduo, mas que o reconhecimento ainda não foi posível.