Cano é monstruoso e precisa ser mais exaltado, diz Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira destacou no Posse de Bola as grandes atuações de Germán Cano na Libertadores. Segundo ele, o atacante argentino é "monstruoso" e precisa ser mais exaltado por liderar a campanha do Fluminense até a decisão no Maracanã.

'Fluminense foi muito mais eficiente graças aos seus jogadores': "Esse jogo de quarta-feira não passa pelos técnicos, os dois foram arrojados, os dois tentaram ganhar o jogo. Os gols do Fluminense não são de pressão na saída de bola, encurralando o Inter, são gols de contra-ataque, de transição. O Inter tentou ganhar, foi corajoso, o Coudet foi em busca da vitória, não se contentou com o 1 a 0, ele não sentou no 1 a 0, foi buscar o segundo e as chances surgiram. Se elas não surgissem, mas não, o jogo esteve nas mãos do Inter, o Fluminense não fez um grande jogo, mas foi muito mais eficiente graças aos seus jogadores. As mudanças do Diniz foram arrojadas, sim, mas seus jogadores executaram de uma maneira que seu adversário não executou, o Valencia poderia ter colocado o Inter com dois ou três a zero, muito antes da virada do Fluminense".

'Germán Cano é monstruoso e merece ser mais elogiado': "Foi um grande jogo, mas passa muito pelos jogadores, o Valencia perder aqueles gols é um negócio bizarro, é um jogador de Copa do Mundo, sem ele dificilmente o Inter teria chegado onde chegou e é impressionante um jogador desse calibre perder gols tão fáceis e enterrar o seu time. E o Cano precisa ser mais observado, mais elogiado, é impressionante, o cara tem uma média de gols absurda, ele tem números assustadores, tem 12 gols em 11 jogos nesta Libertadores, quatro assistências, ele deu o passe para o John Kennedy, ele fez o gol da salvação no Maracanã e virou o jogo para o Fluminense. É incrível o que ele faz, não tem paralelo, 35 anos, esse jogador merece ser mais elogiado e citado, porque o que ele faz é impressionante, o Germán Cano é monstruoso, é um negócio fora de série. Vários erraram, o Cano não erra, ele vai lá e bota para dentro do gol, é impressionante a frieza e a capacidade dele".