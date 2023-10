'Foi avisado durante o ano', diz Luís Rosa sobre eliminação do Palmeiras

O comentarista Luís Rosa disse no Fim de Papo que a eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors foi desenhada ao longo do ano e criticou o planejamento do clube.

Hoje quem resolveu a parada foi um jogador que era do Palmeiras e o Cavani, que esteve na mira do Palmeiras. É uma sucessão de erros. O que dói para o palmeirense é que foi avisado ao longo de todo ano que podia acontecer, que tinha que dar uma oxigenada do elenco, tinha que trazer jogador de peso e agora, mais um ano perdido. Mas agora, sendo irônico, pelo menos tem dinheiro em caixa, está na conta do azul, vai pagar o empréstimo da Crefisa... Luís Rosa

