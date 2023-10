Dorival revela detalhes de preparação para enfrentar Corinthians e Flamengo

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, detalhou o trabalho realizado por toda a comissão técnica e jogadores para preparar a equipe para as fases decisivas da Copa do Brasil, conquistada pelo Tricolor.

O que aconteceu

O comandante do São Paulo destacou que além dos treinos convencionais, trabalhos atrelados foram importantes para as decisões. A declaração foi dada em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN.