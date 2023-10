Corintiano de 16 anos cedido à Roma é campeão de kung fu e fala 4 idiomas

Em 'armas médias', ele foi campeão do Brasileiro e do Paulista no ano passado. A categoria ia até 17 anos, e ele levou a melhor mesmo tendo só 15. Em 'mãos norte', ele foi vice-campeão estadual e nacional.

A filosofia do kung fu, segundo o professor Nicollas Conti, que trabalha com João há sete anos, ajuda ele tanto dentro quanto fora de campo.

Uma das coisas mais valiosas que o kung fu proporcionou e transbordou para outras áreas foi a parte das virtudes que são promovidas intensamente. Disciplina, respeito, humildade e coragem para ações que possam trazer medo. Isso contribui para que outras atividades, profissionais ou pessoais, tenham mais sucesso. Enxergávamos isso no João. A dedicação dentro do kung fu trouxe a ele a capacidade, o resultado, e com isso assimilado passa para outras áreas da vida Nicollar Conti

Poliglota

A mesma atenção que dá ao futebol ou ao kung fu, João também tem com o estudo de línguas.

Mesmo com só 16 anos, ele já fala quatro idiomas: português, italiano, espanhol e inglês.