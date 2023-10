Corinthians x Colo-Colo: onde assistir ao jogo da Libertadores feminina

O Corinthians estreia hoje no Grupo C da Libertadores feminina contra o Colo-Colo, no Estádio Metropolitano de Techo, na Colômbia. A bola rola às 19h30 (de Brasília).

A partida será transmitida por Sportv e BandSports na TV fechada e pelo canal Goat no YouTube. O Placar UOL acompanha em tempo real.

As Brabas dão início à busca pelo tetracampeonato do torneio. O Corinthians é o maior campeão da competição junto do São José, enquanto as adversárias chilenas têm uma taça.