Conselheiros do Fla solicitam CPI contra Landim por multas de treinadores

"Muito além das demissões em si, que, afinal, não chegam a ser uma novidade no ambiente do futebol brasileiro ou mesmo no Flamengo, o que chama atenção é a completa desídia do Sr. Presidente no trato da questão das elevadas multas contratuais. Afinal, se 1 treinador é demitido em média a cada 6 meses por conta de suas escolhas pessoais - e aqui não se invoca qualquer juízo de valor, mas sim a mera lembrança do cumprimento dos deveres estatutários indelegáveis - o mínimo que se deveria prever seriam mecanismos de proteção dos cofres do clube para reduzir ou evitar as multas astronômicas que o clube paga sem qualquer cerimônia", salienra outro.

"Salta aos olhos que a conduta adotada pelo Sr. Presidente acerca das demissões de treinadores com elevadas multas rescisórias, de forma habitual e reincidente, nem de longe se amolda à exigência estatutária de atuar com cuidado e diligência que todo administrador ativo e probo costuma empregar na gestão de seus próprios negócios. Muito menos esse procedimento vai ao encontro da obrigação de preservar a higidez financeira e a conservação e incremento do patrimônio do clube. Além disso, os membros do Departamento de Futebol, que participam da escolha e da pactuação dos termos dos contratos dos treinadores demitidos, que não tiveram o contrato renovado e daquele que foi embora por vontade própria, é mantida pelo Presidente do Clube sem qualquer possibilidade de alteração.

Nesse sentido e como prevê o Estatuto, em caso de práticas reiteradas e não condizentes com as melhores práticas de boa gestão profissional:

- Art. 35 - São circunstâncias que agravam a penalidade:

I - ter sido a infração praticada em concurso de pessoas ou com emprego de arma;

II - ter a infração causado prejuízo material ou moral ao FLAMENGO;

III - ser o infrator membro de algum dos Conselhos ou da Mesa Diretora da Assembleia Geral;

IV - a reincidência.

O que diz o clube

"Esse é mais um ataque da oposição que, tentando ferir a gestão atual, ataca o próprio Flamengo. Não cabe inquérito por conta de pagamento multa rescisória decorrente de demissão de treinador, porque, pelo Estatuto do Flamengo, a admissão e a demissão de treinadores são prerrogativas do presidente do Clube. Todos sabem, no Flamengo, que o presidente do clube tem plenos poderes estatutários em relação a contratos e distratos de prestação de serviço do Futebol. Podemos até, um dia, mudar o estatuto, mas desde sempre foi assim e só mesmo ataques políticos patéticos e oportunistas podem justificar esse pedido de inquérito.