Palmeiras: diretor critica juiz, diz que queda dói e elogia Bruno Henrique

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, falou na zona mista após a eliminação nos pênaltis para o Boca Juniors, na semifinal da Libertadores. Ele criticou a arbitragem da partida, lamentou a queda "dolorida" e elogiou Bruno Henrique, atacante do Flamengo que atrai o interesse do Alviverde.

Alfinetada no árbitro: "Um jogo que se desenhou de uma forma... Tenho convicção que a Conmebol vai tomar uma providência. Não podemos voltar a a um jogo que não se desenvolve, com árbitro complacente, não podemos permitir isso".

Dor da derrota: "Muito dolorido perder da forma como perdemos hoje. Mas a gente precisa ter consciência do que vem fazendo nos últimos anos. (...) Não é à toa que chegamos a quatro semifinais [de Libertadores] consecutivas, tendo ganho duas delas. Dói muito quando resultados não acontecem. Torcedores podem ter certeza, sentimos muito porque o trabalho é diário".