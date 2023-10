Alex Muller critica Abel Ferreira: 'Absurdo não colocar o Endrick'

O comentarista Alex Muller criticou a opção de Abel Ferreira de não dar oportunidades para Endrick no time titular do Palmeiras. A declaração foi no Fim de Papo, programa que o UOL Esporte mostrou após a eliminação par ao Boca Juniors.

Primeiro tempo ele fez uma 'salada' de jogadores que o time não faria cócegas em um time de cone do outro lado. Segundo tempo ele recorre a quem? Àqueles que na última coletiva ele desdenhou, que não confia muito no banco de reservas que são muito jovens... Ele no mínimo tem que ser humilde de voltar atrás nessa opinião e dizer que tem que botar o Endrick de titular, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, centroavante. O Endrick tem que jogar! Essa teimosia de não colocar não sei porquê, só sei que alguma coisa precisa ser explicada. É um absurdo não colocar um menino com esse talento nesses momentos decisivos Alex Muller

