'Abel não é mau perdedor, é mal-educado': RMP esquenta o debate

O colunista Renato Mauricio Prado repreendeu no Fim de Papo o comportamento de Abel Ferreira na coletiva de imprensa após a eliminação do Palmeiras na Libertadores. Para ele, mais do que aprender a perder, o treinador deve respeitar os profissionais do futebol.

'Abel Ferreira é um péssimo exemplo de educação': "O Abel é um mal-educado, antes de mais nada. Os portugueses vêm para cá e gostam de chamar os brasileiros de mal-educados, o Abel é um exemplo de má educação, porque o Abel acha que é mais inteligente que todo mundo, ele menospreza a imprensa brasileira, ele ontem deixou isso muito claro — 'ah, a imprensa brasileira é conhecida no mundo inteiro'. Ora, Abel, vá se catar! A imprensa no mundo inteiro é assim — ela cutuca, pergunta, a imprensa está lá para te incomodar, não é para te fazer um elogio. Ontem, muitas perguntas tinham que ser feitas e boa parte dessas perguntas foram feitas, mas você respondeu com ironia, com grosseria, você é um péssimo exemplo de educação, Abel Ferreira".

'Abel é bom treinador, mas não é mais inteligente que ninguém': "Não é que o Abel precisa aprender a perder, que é mau perdedor, ele precisa aprender a ser educado, porque o Abel é um mal-educado contumaz. Estou esperando a hora que ele vai levar uma patada de volta, não vai demorar, se tivesse a velha imprensa sentada na frente dele, ele ia ouvir poucas e boas. Por que o Abel se acha mais inteligente que os outros? Você não é mais inteligente que ninguém, Abel, você é um bom treinador, isso não resta a menor dúvida, ponto final. Não te faz mais genial, mais brilhante, mais nada do que ninguém. Você ontem errou e errou feio, como errou nas outras vezes que insistiu com essa escalação do Mayke e do Marcos Rocha, ainda mais tendo o Artur pelo lado direito, você criou um engarrafamento pelo lado direito que não levou a lugar nenhum".