'Abel fez lambança, não há como tirar sua responsabilidade', diz Juca

O colunista Juca Kfouri analisou no Posse de Bola que Abel Ferreira é o principal responsável pela eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Para ele, o treinador fez uma "lambança" ao começar com Endrick no banco ante a ausência de Dudu.

'Endrick era o melhor Dudu para o Palmeiras': "Ontem, às 16h, eu publiquei uma nota no blog dizendo que o melhor Dudu que havia no Palmeiras era o Endrick e que era hora de ele ser titular. Era evidente que o Boca ia jogar fechado como jogou, era evidente a necessidade do Palmeiras de jogar pelos lados, e era evidente que o Endrick não era para entrar pelo meio, era para entrar pela ponta e fazer o cara que vai pra cima, o um contra um".

'O Abel Ferreira fez uma lambança': "Então, para mim é muito claro o equívoco cometido pelo Abel ao não começar o jogo com o Endrick e começar com Artur, que vem jogando mal desde os tempos que o Dudu estava no time, e ele insistir com os dois laterais, Mayke e Marcos Rocha, sendo que o Marcos Rocha não vive bom momento. Eu acho que o Abel fez uma lambança. Tudo bem, ele disse que ele que prepara a própria cama, mas preparou mal a própria cama e a cama ruiu. Não há como desresponsabilizar o Abel, aliás, ele admitiu, disse que o Palmeiras perdeu por causa dele e do Romero, o goleiro que se diverte na hora dos pênaltis".