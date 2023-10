Transmissão Palmeiras x Boca ao vivo: veja onde assistir

A aguardada transmissão ao vivo de Palmeiras x Boca Juniors, jogo crucial na semifinal da Copa Libertadores, estará disponível hoje (5) na ESPN (TV fechada) e no Star+ (streaming).

A partida será disputada no Allianz Parque, com início marcado para às 21h30 (horário de Brasília). A cobertura em tempo real estará também disponível no Placar UOL.

O Palmeiras chegou à semifinal após eliminar o Atlético-MG e o Deportivo Pereira no mata-mata. O Boca Juniors, por sua vez, superou o Nacional-URU e o Racing, ambos em disputas decididas nos pênaltis.