São Paulo quer aumentar participação em direitos de Beraldo; clube tem 60%

A ideia é aumentar o lucro com um jogador que já está no radar de grandes clubes europeus. O Tricolor já tentou comprar a parte do XV, mas ainda não teve sucesso. Com a renovação, o clube fará uma nova tentativa.

Beraldo foi um dos mais assediados da última janela de transferências ao lado de Pablo Maia. O São Paulo decidiu segurar o defensor visando o título da Copa do Brasil.

As ofertas que chegaram pelo zagueiro superaram 9 milhões de libras (R$ 54 milhões), segundo o diretor de futebol Carlos Belmonte. O cartola afirmou que os valores superaram a venda de Gabriel Sara, vendido ao Norwich (ING) pelo montante citado.

