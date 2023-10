Rony tem jogo contra o Boca para mostrar que ainda é 'Mister Libertadores'

Rony só marcou um gol nos últimos doze jogos, e foi justamente pela Libertadores. O último gol do atacante foi no dia 23 de agosto, no jogo de ida contra o Deportivo Pereira, pelas quartas de final — ele também deu uma assistência na goleada por 4 a 0.

O camisa 10 foi quem mais participou de gols do Palmeiras na atual edição da competição. Na Libertadores 2023, Rony tem três gols marcados e quatro assistências (são sete participações diretas em gol). Ele supera Artur, com cinco gols, e Raphael Veiga, com três gols e três assistências.

Rony igualou números de Gabigol e Arrascaeta. Segundo a Opta Sports, empresa de dados esportivos, desde que chegou ao Palmeiras, o 'Rústico' é o jogador com mais gols na Libertadores (21, empatado com Gabigol), e mais assistências (14, empatado com Arrascaeta). O recorte leva em conta a chegada do atacante ao clube, em fevereiro de 2020.

Maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Nenhum jogador tem mais gols com a camisa do Alviverde na competição do que Rony, com 21 gols. Além disso, ele tem 11 assistências.

Por que Rony e não Endrick?

Rony, do Palmeiras, comemora com Endrick gol contra o Corinthians pelo Paulistão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Endrick tem feito bons jogos saindo do banco de reservas, e marcou o gol do Palmeiras na derrota por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino no último fim de semana. Muitos palmeirenses acreditam que a joia de 17 anos é a solução para a falta de gols do Alviverde — apenas três gols nos últimos sete jogos —, mas não é dessa forma que pensa o técnico Abel Ferreira.