RMP: Cano foi o herói do Fluminense, e Valencia amarelou no Inter

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no UOL News Esporte Enner Valencia, do Inter, pelos gols perdidos contra o Fluminense, na derrota por 2 a 1 na semi da Libertadores. Por outro lado, ele destacou a partida de Germán Cano, herói da classificação do Tricolor à final.

'Ontem o Valencia amarelou': "Enner Valencia é um ótimo jogador, ninguém discute, mas ele tem uma fama de amarelão em final. Essa fama já o acompanha há algum tempo desde o Equador. Ele, ontem, amarelou. Um artilheiro da categoria dele não pode perder as chances que ele perdeu, não pode. A grande diferença do jogo, sendo prático, foram os artilheiros. Enquanto o Cano participou dos dois gols, dando o passe para o Jhon Kennedy empatar, e fez ele mesmo o segundo, o Enner teve no mínimo três chances para matar o jogo. Se o Inter faz 2 a 0, acabava ali a história".

'Cano foi herói, Valencia foi vilão': "O Fluminense teve dois heróis, Jhon Kennedy e Germán Cano, e o Internacional teve dois vilões, Eduardo Coudet, que voltou com seu time do intervalo mais preocupado em defender o 1 a 0 do que continuar jogando como estava no primeiro tempo, quando foi bem melhor que o Fluminense, e Enner Valencia, que desperdiçou as chances que o Inter teve, que não foram poucas, de contra-ataque".